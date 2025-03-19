Похищенную в Ачинске школьницу нашли в соседнем городе
СК: Пропавшую 15-летнюю школьницу из Ачинска нашли в соседнем Назарове
15-летнюю школьницу из Ачинска Красноярского края, о похищении которой сообщалось ранее сегодня, нашли в соседнем городе Назарово. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
«В рамках расследования уголовного дела о похищении 15-летней девушки в городе Ачинске (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) установлено местонахождение пропавшей — она находилась в квартире одного из домов в городе Назарово», — говорится в сообщении.
В СК добавили, что предварительно, угрозы жизни и здоровью девушки нет. Её доставят в отдел для установления обстоятельств случившегося.
Напомним, 18 марта в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) школьница покинула свой дом. А спустя два часа её отец получил тревожное видео от незнакомца, на котором его дочь сидит на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар». Похититель потребовал выкуп в размере полумиллиона рублей.
Life.ru