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19 марта, 08:29

Похищенную в Ачинске школьницу нашли в соседнем городе

СК: Пропавшую 15-летнюю школьницу из Ачинска нашли в соседнем Назарове

15-летнюю школьницу из Ачинска Красноярского края, о похищении которой сообщалось ранее сегодня, нашли в соседнем городе Назарово. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«В рамках расследования уголовного дела о похищении 15-летней девушки в городе Ачинске (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) установлено местонахождение пропавшей — она находилась в квартире одного из домов в городе Назарово», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что предварительно, угрозы жизни и здоровью девушки нет. Её доставят в отдел для установления обстоятельств случившегося.

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Напомним, 18 марта в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) школьница покинула свой дом. А спустя два часа её отец получил тревожное видео от незнакомца, на котором его дочь сидит на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар». Похититель потребовал выкуп в размере полумиллиона рублей.

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Life.ru

Никита Никонов
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