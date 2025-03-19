Похищенную в Ачинске школьницу нашли в соседнем городе

15-летнюю школьницу из Ачинска Красноярского края, о похищении которой сообщалось ранее сегодня, нашли в соседнем городе Назарово. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«В рамках расследования уголовного дела о похищении 15-летней девушки в городе Ачинске (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) установлено местонахождение пропавшей — она находилась в квартире одного из домов в городе Назарово», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что предварительно, угрозы жизни и здоровью девушки нет. Её доставят в отдел для установления обстоятельств случившегося.