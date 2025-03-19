Семья пропавшей школьницы из Ачинска занимается бизнесом

Семья девочки, которая сегодня пропала, а потом нашлась в Красноярском крае, занимается бизнесом и имеет хороший уровень дохода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

«Родители – обыкновенные предприниматели. Семья нормальная, обеспеченная, конфликтов в семье не было», — сказал источник, добавив, что из школы о ней только хорошие характеристики. Преподаватели отзываются положительно.

Напомним, 18 марта в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) девушка покинула свой дом. Спустя два часа её отец получил тревожное видео от незнакомца, в котором дочь, сидя на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар». СК возбудил уголовное дело. Уже 19 марта вышло новое видео, где школьница плачет и говорит, что хочет домой. Тем временем от отца девушки потребовали выкуп в размере полумиллиона рублей. Недавно стало известно, что школьницу нашли на съёмной квартире в соседнем городе.