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19 марта, 09:25

Семья пропавшей школьницы из Ачинска занимается бизнесом

Семья девочки, которая сегодня пропала, а потом нашлась в Красноярском крае, занимается бизнесом и имеет хороший уровень дохода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

«Родители – обыкновенные предприниматели. Семья нормальная, обеспеченная, конфликтов в семье не было», — сказал источник, добавив, что из школы о ней только хорошие характеристики. Преподаватели отзываются положительно.

Пропавшая школьница из Ачинска сама записала видео на кладбище, где извиняется перед «дядей Юрой»
Пропавшая школьница из Ачинска сама записала видео на кладбище, где извиняется перед «дядей Юрой»

Напомним, 18 марта в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) девушка покинула свой дом. Спустя два часа её отец получил тревожное видео от незнакомца, в котором дочь, сидя на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар». СК возбудил уголовное дело. Уже 19 марта вышло новое видео, где школьница плачет и говорит, что хочет домой. Тем временем от отца девушки потребовали выкуп в размере полумиллиона рублей. Недавно стало известно, что школьницу нашли на съёмной квартире в соседнем городе.

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Telegram / Kras Mash

Николай Рюмин
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