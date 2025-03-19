Ачинская школьница могла стать жертвой мошенников и инсценировать своё похищение

По информации телеграм-канала, девушка планировала взять у отца 500 тысяч рублей, чтобы откупиться от мошенников. Она передвигалась самостоятельно, до кладбища, где записала видео, доехала на такси, не общаясь с окружающими, но при этом пользовалась телефоном и была в наушниках. Школьницу нашли в соседнем городе Назарово, где она находилась в съёмной квартире. В настоящее время Дашу везут в Ачинск для допроса.