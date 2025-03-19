Ачинская школьница могла стать жертвой мошенников и инсценировать своё похищение
Даша из Ачинска. Обложка © SHOT
Пропавшая 15-летняя Даша из Красноярского края могла стать жертвой украинских мошенников и инсценировать своё похищение. Следствие сейчас проверяет эту версию, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, девушка планировала взять у отца 500 тысяч рублей, чтобы откупиться от мошенников. Она передвигалась самостоятельно, до кладбища, где записала видео, доехала на такси, не общаясь с окружающими, но при этом пользовалась телефоном и была в наушниках. Школьницу нашли в соседнем городе Назарово, где она находилась в съёмной квартире. В настоящее время Дашу везут в Ачинск для допроса.
Напомним, что 18 марта в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) школьница покинула свой дом. Через два часа её отец получил тревожное видео от незнакомца, на котором его дочь сидит на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар». «Похититель» потребовал выкуп в размере полумиллиона рублей.