ФСБ изъяла у готовившего теракт в Москве пятикилограммовую бомбу с таймером

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил теракт в одном из административных зданий Москвы, и изъяли у него мощное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, задержанный изготовил самодельную бомбу весом пять килограммов на основе аммонала, которая приводилась в действие с помощью часового механизма. Подозреваемый получил устройство от куратора украинской спецслужбы через тайник и намеревался заложить его в месте с массовым скоплением людей. ФСБ, как ранее сообщал Life.ru, удалось предотвратить теракт.

Задержанный — гражданин России 1972 года рождения, ранее судимый за убийство, вымогательство и грабеж. Он был завербован украинской спецслужбой в феврале. За совершение теракта ему обещали 10 тысяч долларов и возможность выезда на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

А ранее ФСБ раскрыла схему вербовки россиян для сбора данных об СВО. Установлено, что украинские агенты обращаются к россиянам, преимущественно связанным с военной службой, через мессенджеры, предлагая сотрудничество с RAND Corporation* за денежное вознаграждение.