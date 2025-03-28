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28 марта, 07:43

Обещали $10 тысяч: Появилось видео поимки наймита во время разведки перед терактом в Москве

ФСБ: СБУ обещала задержанному за подготовку теракта в Москве 10 тысяч долларов

Украинские спецслужбы пообещали заплатить 10 тысяч долларов мужчине, которого в Москве скрутили сотрудники ФСБ за подготовку теракта в одном из административных зданий. Об этом рассказал задержанный на допросе.

ФСБ задерживает подозреваемого. Видео © ФСБ России

По его словам, общение с представителями спецслужб Украины завязалось в интернете. Ему предложили заработать 10 тысяч долларов, устроив теракт. Нужно было отыскать тайник, забрать оттуда содержимое и приехать с ним на ЛЭП. Мужчина признался, что изначально был в курсе, что его просят взорвать устройство. Его сцапали в момент, когда он приехал к тайнику.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве был задержан завербованный украинскими спецслужбами рецидивист, который собирался подорвать административное здание. Ему пообещали, что после теракта он поедет на Украину воевать в составе ВСУ.

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Иностранные спецслужбы пытаются использовать белорусов для терактов в России
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Telegram / Zvezdanews

Владимир Озеров
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