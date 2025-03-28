Обещали $10 тысяч: Появилось видео поимки наймита во время разведки перед терактом в Москве

Украинские спецслужбы пообещали заплатить 10 тысяч долларов мужчине, которого в Москве скрутили сотрудники ФСБ за подготовку теракта в одном из административных зданий. Об этом рассказал задержанный на допросе.

По его словам, общение с представителями спецслужб Украины завязалось в интернете. Ему предложили заработать 10 тысяч долларов, устроив теракт. Нужно было отыскать тайник, забрать оттуда содержимое и приехать с ним на ЛЭП. Мужчина признался, что изначально был в курсе, что его просят взорвать устройство. Его сцапали в момент, когда он приехал к тайнику.