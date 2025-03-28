Обещали $10 тысяч: Появилось видео поимки наймита во время разведки перед терактом в Москве
ФСБ: СБУ обещала задержанному за подготовку теракта в Москве 10 тысяч долларов
Украинские спецслужбы пообещали заплатить 10 тысяч долларов мужчине, которого в Москве скрутили сотрудники ФСБ за подготовку теракта в одном из административных зданий. Об этом рассказал задержанный на допросе.
ФСБ задерживает подозреваемого. Видео © ФСБ России
По его словам, общение с представителями спецслужб Украины завязалось в интернете. Ему предложили заработать 10 тысяч долларов, устроив теракт. Нужно было отыскать тайник, забрать оттуда содержимое и приехать с ним на ЛЭП. Мужчина признался, что изначально был в курсе, что его просят взорвать устройство. Его сцапали в момент, когда он приехал к тайнику.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве был задержан завербованный украинскими спецслужбами рецидивист, который собирался подорвать административное здание. Ему пообещали, что после теракта он поедет на Украину воевать в составе ВСУ.
Telegram / Zvezdanews