Иностранные спецслужбы пытаются использовать белорусов для терактов в России

Белорусские правоохранительные органы фиксируют факты вербовки иностранными спецслужбами граждан республики для совершения терактов на территории Российской Федерации. Об этом сообщил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Ананенко.

«С февраля 2022 года наблюдаем попытки иностранных спецслужб использовать наших граждан в совершении терактов на территории РФ. Вводят наивных в заблуждение, вербуют, предлагают совершить поджог, взорвать что-нибудь», — отметил Ананенко в беседе с изданием «СБ. Беларусь сегодня».

Также представитель ведомства подчеркнул, что все злоумышленники были задержаны на стадии подготовки к преступлениям. Личности всех «доморощенных террористов» были установлены.