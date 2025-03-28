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28 марта, 06:45

Иностранные спецслужбы пытаются использовать белорусов для терактов в России

МВД Белоруссии: Граждан республики вербуют для совершения терактов в России

Белорусские правоохранительные органы фиксируют факты вербовки иностранными спецслужбами граждан республики для совершения терактов на территории Российской Федерации. Об этом сообщил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Ананенко.

«С февраля 2022 года наблюдаем попытки иностранных спецслужб использовать наших граждан в совершении терактов на территории РФ. Вводят наивных в заблуждение, вербуют, предлагают совершить поджог, взорвать что-нибудь», — отметил Ананенко в беседе с изданием «СБ. Беларусь сегодня».

Также представитель ведомства подчеркнул, что все злоумышленники были задержаны на стадии подготовки к преступлениям. Личности всех «доморощенных террористов» были установлены.

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Ранее стало известно, что в Москве студент РУДН стал фигурантом дела о вербовке в террористическое объединение. Задержанный второкурсник университета подозревается в привлечении знакомых к террористической деятельности.

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Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Gudvin

Ольга Сливченко
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