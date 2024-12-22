В Москве задержали студента-вербовщика террористов

В Москве задержали второкурсника Российского университета дружбы народов (РУДН). Его обвиняют в вербовке знакомых в ряды террористического объединения. Об этом сообщает ТАСС.

«Задержан Дукаев Арби Умарович, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, являющийся студентом второго курса ФГАОУ ВО «РУДН имени Патриса Лумумбы», не трудоустроенный, ранее не судимый. Ему предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма)», — сообщил источник.

Дукаев попросился под домашний арест, однако ему отказали. Сообщается, что обвиняемый будет содержаться в СИЗО до 21 января 2025 года.