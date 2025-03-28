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28 марта, 06:51

Москвича скрутила ФСБ перед подрывом бомбы с часовым механизмом в административном здании

ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Москве, задержан рецидивист

В одном из административных зданий Москвы задержан ранее судимый мужчина, который планировал совершить теракт по заданию спецслужбы Украины. У него изъято мощное самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ в Москве задержан ранее судимый по статьям «убийство», «вымогательство», «грабёж» гражданин России 1972 года рождения, планировавший в интересах украинских спецслужб подрыв СВУ в местах массового скопления людей», — уточнили в ЦОС.

Он сознался силовикам, что в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами. Куратор дал ему задание достать из тайника бомбу с часовым механизмом и заложить её в одном из административных зданий в Москве. После теракта его обещали вывезти на Украину для участия в боевых действиях против Армии России. У преступника изъято готовое к применению СВУ массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также телефон для связи со спецслужбами Киева.

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Как писал Life.ru, ФСБ предотвратила теракт в отношении чиновника в Саратовской области, нейтрализовав агента украинских спецслужб, который прошёл специальную подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения атаки. По приказу куратора преступник изъял из заранее оборудованного схрона бомбу, с помощью которой планировал подорвать служебный автомобиль чиновника. Во время задержания диверсант оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.

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ЦОС ФСБ России

Андрей Бражников
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