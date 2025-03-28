18-летний неонацист задержан в Крыму за планы сжечь мечеть по заданию СБУ

В Крыму задержан член террористической неонацистской организации, который по заданию СБУ собирался поджечь мечеть. Оказалось, что преступник причастен к нападению на граждан, порче имущества и экстремизму, сообщили журналистам в управлении ФСБ по республике и городу Севастополю.

«Задержан 18-летний житель Республики Крым, причастный к нападению и нанесению телесных повреждений гражданам, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зелёного цвета для нанесения свастики, а также средства связи», — рассказали в управлении.

Согласно сведениям спецслужбы, задержанный поддерживал связь с главарём террористической организации с Украины, который дал ему задание поджечь мечеть. За выполнение задания ему обещали 1 тысячу долларов. В ходе осмотра его телефона правоохранители выяснили, что он администрирует телеграм-аккаунт и телеграм-канал антироссийской и неонацистской направленности.

Ранее ФСБ обвинила украинские спецслужбы в вербовке связанных с военной службой граждан РФ. В спецслужбе заявили, что представители Киева через мессенджеры обращаются к россиянам, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с RAND* за денежное вознаграждение.