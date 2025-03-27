ФСБ обнародовала разговор украинского вербовщика RAND* с военным из Читы

ФСБ России обнародовала запись телефонного разговора сотрудника спецслужб Украины под прикрытием американской RAND Corporation* с представителем силового ведомства из Читы. Также на видео — скрины переписок.

Переговоры спецслужб Украины под прикрытием американской RAND* с сотрудником силового ведомства в Чите. Видео © Пресс-служба ЦОС ФСБ России

Незадолго до этого, в Telegram с военным связалась женщина, представившаяся «Настей». Она утверждала, что работает в отделе «Стран СНГ Центра Восточная Европа» аналитического центра RAND* и даже предоставила фотографию, предположительно, своего руководителя — директора европейского филиала корпорации, Ганса Пунга. «Настя» сообщила, что их интересует информация о российской стратегической авиации, и вскоре с военным должен связаться её коллега. Российский военный, уже предупредивший ФСБ о подозрительном контакте, поинтересовался у «Насти»: «Что конкретно вас интересует?».

«Организационно-штатная структура, укомплектованность, боевой и численный состав, средства поражения, средства РЭБ», — ответил ему украинский агент.

После этого российский военный, подыгрывая собеседнику, сказал, что его не устраивает оплата в размере 100 долларов, которую обозначила «Настя». На что украинец ответил, что это усредненный ценник и за хорошую информацию можно получать до 1 тысячи долларов.

Напомним, ранее ФСБ обвинила украинские спецслужбы в вербовке связанных с военной службой граждан РФ. В спецслужбе заявили, что представители Киева через мессенджеры обращаются к россиянам, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с RAND* за денежное вознаграждение.