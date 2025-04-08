В России активизировались «оконные» мошенники

В России появился новый тип «оконных мошенников», сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Злоумышленники обманывают наивных граждан, предлагая услуги по установке москитных сеток на окна. Они активно действуют в домовых и районных чатах столицы, рассылая сообщения о приеме заказов на установку сеток.

Менеджеры объясняют потенциальным клиентам, что для начала работы необходимо собрать группу покупателей, и многие из них соглашаются. Стоимость одной москитной сетки составляет 1600 рублей. Обычно после перевода денег мошенник исчезает.