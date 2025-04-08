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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 08:59

В России активизировались «оконные» мошенники

В России появился новый тип «оконных мошенников», сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Злоумышленники обманывают наивных граждан, предлагая услуги по установке москитных сеток на окна. Они активно действуют в домовых и районных чатах столицы, рассылая сообщения о приеме заказов на установку сеток.

Менеджеры объясняют потенциальным клиентам, что для начала работы необходимо собрать группу покупателей, и многие из них соглашаются. Стоимость одной москитной сетки составляет 1600 рублей. Обычно после перевода денег мошенник исчезает.

Россиянам стали массово приходить опасные СМС о «записи на приём»
Россиянам стали массово приходить опасные СМС о «записи на приём»

Ранее Прокуратура Москвы сообщала о новой уловке мошенников, нацеленной на пожилых людей. Злоумышленники звонят пенсионерам и сообщают о якобы замене телефонных кодов, выманивая личные данные и деньги.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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