В России активизировались «оконные» мошенники
В России появился новый тип «оконных мошенников», сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Злоумышленники обманывают наивных граждан, предлагая услуги по установке москитных сеток на окна. Они активно действуют в домовых и районных чатах столицы, рассылая сообщения о приеме заказов на установку сеток.
Менеджеры объясняют потенциальным клиентам, что для начала работы необходимо собрать группу покупателей, и многие из них соглашаются. Стоимость одной москитной сетки составляет 1600 рублей. Обычно после перевода денег мошенник исчезает.
Ранее Прокуратура Москвы сообщала о новой уловке мошенников, нацеленной на пожилых людей. Злоумышленники звонят пенсионерам и сообщают о якобы замене телефонных кодов, выманивая личные данные и деньги.
Kandinsky 3.1 / Life.ru