Россиянам стали массово приходить опасные СМС о «записи на приём»

Людям стали приходить странные сообщения с неизвестных номеров, которые предупреждают о «записи на приём». Внутри можно обнаружить ссылку, которая загрузит на ваш телефон вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

С помощью таких писем мошенники могли скрыть очередной способ добраться до ваших денег. В сообщении приходит лишь уведомление о записи без указания, к какому конкретно специалисту вы записаны. Получившие такое известие россияне отмечают, что до этого они нигде не регистрировались и никуда не собирались.

Сообщения приходят с неизвестного номера, а в сообщении прикреплена ссылка с деталями этой сомнительной «записи». Переходить по ней не стоит, поскольку за ней может скрываться вирус.