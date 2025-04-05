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Регион
5 апреля, 11:04

Россиянам стали массово приходить опасные СМС о «записи на приём»

SHOT ПРОВЕРКА: Жители РФ получают сообщения о записи на несуществующий приём

Людям стали приходить странные сообщения с неизвестных номеров, которые предупреждают о «записи на приём». Внутри можно обнаружить ссылку, которая загрузит на ваш телефон вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

С помощью таких писем мошенники могли скрыть очередной способ добраться до ваших денег. В сообщении приходит лишь уведомление о записи без указания, к какому конкретно специалисту вы записаны. Получившие такое известие россияне отмечают, что до этого они нигде не регистрировались и никуда не собирались.

Сообщения приходят с неизвестного номера, а в сообщении прикреплена ссылка с деталями этой сомнительной «записи». Переходить по ней не стоит, поскольку за ней может скрываться вирус.

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Ранее аферисты научились грабить россиян даже без всяких смс-кодов. Мошенники имитируют диалог с сотрудником ФСБ, а затем кладут трубку. Далее к вам на телефон приходит сообщение о подозрительной попытке регистрации и ссылка на смену пароля.

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Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Владимир Озеров
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