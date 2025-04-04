Мошенники под видом генералов ФСБ научились грабить россиян даже без СМС

Мошенники теперь не просят россиян диктовать им СМС-коды. Они втираются в доверие к россиянам, подчёркивая, что им как раз такой код не нужен, чтобы в итоге привести жертву на фишинговый сайт. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Во время первого звонка злоумышленники будут пытаться запугать жертву, выглядя при этом уверенно, чтобы у человека не появилось никаких подозрений. Далее они могут сделать вид, что выключили звук, начав вслух имитировать разговор с «генералом ФСБ». После этого они кладут трубку.

Во втором акте жертва получает сообщение с предупреждением о попытке входа в её аккаунт на госсервисе или в банке. Там же будут написаны номер и ссылка для смены паролей. Ведут они, разумеется, на фишинговые сайты, с помощью которых аферисты узнают все интересующие их данные.

Далее жертва сама звонить мошенникам, а они предлагают перевести все деньги на безопасный счёт, чтобы им ничего не угрожало. Человека даже могут отправить к банкомату, чтобы установить приложение «Центрального банка». Он приложит телефон к считывателю NFC, переведя деньги на карту преступников.