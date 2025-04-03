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3 апреля, 15:34

Гоблин Пучков объяснил, как просто вычислить мошенника в полицейской форме

Дмитрий Пучков: Настоящие сотрудники полиции должны ходить парами

Дмитрий Гоблин Пучков © LIFE

Дмитрий Гоблин Пучков © LIFE

Настоящие сотрудники полиции должны ходить парами, как положено по уставу. Если сотрудник один, то это должно вызвать подозрения, рассказал публицист, бывший милиционер Дмитрий Пучков. В эфире радио Sputnik он дал и другие советы, которые помогут вычислить мошенника, переодевшегося в форму.

«Спросить: как вас зовут, можно удостоверение посмотреть, можно я его сниму, а можно я позвоню в вашу дежурную часть и узнаю, вы настоящие или нет?» — рекомендовал Пучков.

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Ранее россиянам рассказали, по каким фразам можно вычислить мошенников, которые имитируют официальные контакты ФБС, МВД, СК или ЦБ. Гражданам объяснили, что сотрудники ФСБ или МВД не звонят в мессенджерах, не требуют предоставить данные или перевести деньги и тем более не демонстрируют «официальные документы».

Борис Эльфанд
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