Гоблин Пучков объяснил, как просто вычислить мошенника в полицейской форме

Настоящие сотрудники полиции должны ходить парами, как положено по уставу. Если сотрудник один, то это должно вызвать подозрения, рассказал публицист, бывший милиционер Дмитрий Пучков. В эфире радио Sputnik он дал и другие советы, которые помогут вычислить мошенника, переодевшегося в форму.

«Спросить: как вас зовут, можно удостоверение посмотреть, можно я его сниму, а можно я позвоню в вашу дежурную часть и узнаю, вы настоящие или нет?» — рекомендовал Пучков.