Гоблин Пучков объяснил, как просто вычислить мошенника в полицейской форме
Дмитрий Пучков: Настоящие сотрудники полиции должны ходить парами
Дмитрий Гоблин Пучков © LIFE
Настоящие сотрудники полиции должны ходить парами, как положено по уставу. Если сотрудник один, то это должно вызвать подозрения, рассказал публицист, бывший милиционер Дмитрий Пучков. В эфире радио Sputnik он дал и другие советы, которые помогут вычислить мошенника, переодевшегося в форму.
«Спросить: как вас зовут, можно удостоверение посмотреть, можно я его сниму, а можно я позвоню в вашу дежурную часть и узнаю, вы настоящие или нет?» — рекомендовал Пучков.
Ранее россиянам рассказали, по каким фразам можно вычислить мошенников, которые имитируют официальные контакты ФБС, МВД, СК или ЦБ. Гражданам объяснили, что сотрудники ФСБ или МВД не звонят в мессенджерах, не требуют предоставить данные или перевести деньги и тем более не демонстрируют «официальные документы».