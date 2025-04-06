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6 апреля, 14:07

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с домашними телефонами

Прокуратура сообщила о новой уловке мошенников, связанной с телефонными кодами

Мошенники начали обманывать пожилых людей, уведомляя их о якобы замене кодов стационарных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ведомстве рассказали, что преступники позвонили 82-летнему пенсионеру и заявили, что все номера с кодом 499 переводятся на код 495. В результате этого обмана мошенники смогли похитить деньги у пожилого человека. Прокуратура призывает граждан быть внимательными и не доверять подобным звонкам, а также сообщать о подозрительных действиях в правоохранительные органы.

«Под предлогом установки оборудования со скидкой для пенсионеров они выманили паспортные данные, якобы чтобы убедиться в возрасте, а также уговорили мужчину сказать голосом фразу: «Не возражаю против замены номера», после чего разговор прекратился», — говорится в сообщении прокуратуры.

На следующий день мошенники снова позвонили пенсионеру, представившись сотрудниками службы безопасности банка и ФСБ. Они сообщили, что от имени пожилого человека якобы был осуществлён незаконный перевод денег, который удалось заблокировать. Злоумышленники попросили мужчину помочь «выявить недобросовестных работников» финансового учреждения.

Поверив в их слова, пенсионер снял со своего счёта более миллиона рублей и передал деньги курьеру мошенников в пакете. Преступник даже предоставил «банковские документы», которые на самом деле были подделаны с помощью фоторедактора. Только когда злоумышленники перестали отвечать на его звонки, мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

В прокуратуре напомнили, что только мошенники могут просить по телефону продиктовать персональные данные, информацию о банковских картах и коды из СМС. Гражданам настоятельно рекомендуется быть осторожными и не доверять подобным звонкам.

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Ранее Life.ru рассказывал, что аферисты научились создавать дипфейки из ваших «кружков» в мессенджере Телеграм, чтобы затем рассылать липовые сообщения вашим родственникам, где вы просите у них деньги. По этой схеме даже недвижимость можно продать.

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Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Наталья Демьянова
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