ИИ против музыкантов: Звукорежиссёр рассказал, заменят ли нейросети творческие профессии

Компания Sony Music удалила 75 тысяч композиций с созданными нейросетью голосами звёзд, сообщает Finanial Times. Музыканты всё чаще жалуются, что с помощью искусственного интеллекта подделывают их вокал и воруют мелодии. Это приводит к нарушению авторских прав и потере доходов. Могут ли машины полностью заменить творцов, рассказал руководитель студии звукозаписи «Vintage Records» Дмитрий Куликов.

По его словам, методы имитации голоса существовали и до бума нейросетей. Чем популярнее артист, тем больше недобросовестные люди смогут заработать на его имени, монетизируя хиты на популярных стриминговых сервисах или в социальных сетях.

Однако сегодня ИИ можно использовать лишь для привлечения к созданию музыки — о полной замене творческих людей говорить пока рано. Нейросети не сочиняют собственные композиции, а используют уже созданные кем-то фрагменты мелодий, эффекты, пародии, соло на гитаре и гитарные риффы.

«Пока ИИ не может полностью имитировать живые инструменты и тонкие нюансы аранжировки. Только музыкант способен придать мелодии определённый тембр или динамику, экспериментировать со звуком. <...> ИИ — это всего лишь выбор из множества миллионов вариантов песен при создании своей версии», — поделился звукорежиссёр.

Эксперт добавил, что в будущем технологии будут совершенствоваться, и вместе с ними будет расти качество имитаций. Уже сейчас любой голос можно создать за три минуты. Искусственный интеллект сможет генерировать простые треки для повседневной жизни, например, для заставок на телевидении. Поэтому, если законодатели не защитят музыкантов, многие из них в будущем могут лишиться дохода. Востребованными останутся только гении с незаурядными способностями.

«Известные музыканты, с которыми я работаю в студии звукозаписи, естественно, пишут песни сами, но некоторые приносят на доработку откровенный ширпотрёб, который планируют использовать в рекламе, для музыкального оформления праздников или даже для создания полноценных музыкальных треков. <...> Но настоящую музыку необходимо выстрадать, пропустить через сердце, поэтому использование шаблонов для меня работает в основном «как музыка без смысла и эмоций», – резюмировал Куликов.