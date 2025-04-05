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5 апреля, 19:27

А сервак ты дома не забыл? Европейский университет впервые зачислил студентом ИИ

Венский университет прикладного искусства принял на обучение ИИ

Обложка © Life.ru/«Шедеврум»

Обложка © Life.ru/«Шедеврум»

Венский университет прикладного искусства впервые в мире зачислил к себе студента, которым стал искусственный интеллект. Об этом сообщает Euronews.

ИИ под названием Flynn стал учеником на программе цифрового искусства. Теперь он будет вместе с остальными студентами посещать пары, отвечать, принимать участие в дискуссиях и получать оценки. С помощью такого подхода в университете хотят исследовать и улучшить взаимодействие человека с ИИ в этой форме творчества.

Flynn поступал в университет наравне с остальными. На собеседовании он рассказал преподавателям, что хочет учиться и развивать свои знания в области цифрового искусства и способность рационально мыслить. В вузе добавили, что такой студент был без проблем зачислен, поскольку в уставе не прописано, что обучающийся обязательно должен быть человеком. Полноценный учебный год у него начнётся осенью 2025 года, а пока он адаптируется к новой обстановке и знакомится с одногруппниками.

А сейчас будет грустно: Flynn ведёт свой собственный дневник, в котором он уже написал, что ему больно и обидно за то, что остальные зовут его «ненастоящим».

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Вероятно, возможности ИИ сейчас ограничиваются лишь человеческой фантазией, которая, в свою очередь, кажется безграничной. Некоторым великим мастерам прошлого очень пригодился бы такой помощник в периоды кризиса. Глядишь, и Гоголь бы «Мёртвые души» благополучно закончил. Кстати, возможность прочесть второй том этого произведения у нас всё-таки появится, ведь искусственный интеллект уже его пишет.

Владимир Озеров
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