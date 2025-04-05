А сервак ты дома не забыл? Европейский университет впервые зачислил студентом ИИ

Венский университет прикладного искусства впервые в мире зачислил к себе студента, которым стал искусственный интеллект. Об этом сообщает Euronews.

ИИ под названием Flynn стал учеником на программе цифрового искусства. Теперь он будет вместе с остальными студентами посещать пары, отвечать, принимать участие в дискуссиях и получать оценки. С помощью такого подхода в университете хотят исследовать и улучшить взаимодействие человека с ИИ в этой форме творчества.

Flynn поступал в университет наравне с остальными. На собеседовании он рассказал преподавателям, что хочет учиться и развивать свои знания в области цифрового искусства и способность рационально мыслить. В вузе добавили, что такой студент был без проблем зачислен, поскольку в уставе не прописано, что обучающийся обязательно должен быть человеком. Полноценный учебный год у него начнётся осенью 2025 года, а пока он адаптируется к новой обстановке и знакомится с одногруппниками.

А сейчас будет грустно: Flynn ведёт свой собственный дневник, в котором он уже написал, что ему больно и обидно за то, что остальные зовут его «ненастоящим».