В России нейросеть напишет второй том «Мёртвых душ», который сжёг Гоголь

В России нейросеть GigaChat возродит второй том «Мёртвых душ» Николай Гоголя. Об этом рассказал один из участников проекта, писатель, лауреат премии «Ясная Поляна» и автор книги «Гоголиана» Владислав Отрошенко.

В разговоре с RG.ru он отметил, что поначалу ИИ вёл себя как хитрый школьник, пытался эксплуатировать своих учителей. По словам Отрошенко, причина такого поведения — то, что для обучения нейросети было сделано даже слишком много. В результате искусственный интеллект подумал, что человек справиться и сам.

Для того, чтобы нейросеть могла развивать сюжет и героев «Мёртвых душ», писать живые диалоги, монологи и лирические отступления, её ознакомили с громадным количеством архивных документов, с работами Гоголя, как оконченными, так и неоконченными, с письмами автора и книгами, которые он читал, работая над «Мёртвыми душами». Таким образом ИИ узнавал «гоголевский стиль».

«Работать ИИ как романиста наша команда всё-таки научила. Не хочу говорить — заставила. Просто своевременно была уловлена и преодолена в машине человеческая склонность к лени, если об ИИ так можно сказать. Выражу здесь не только своё мнение, но и писательницы Екатерины Манойло, с которой мы тесно сотрудничаем в этом проекте. Сейчас создаётся ощущение, что ИИ «прозрел». Я бы даже сказал: он «расписался», — отметил Отрошенко.

Писатель отметил, что нейросеть сама создаёт подавляющий объём художественного текст, и даже, предположил Отрошенко, установил с командой контакт.