7 дней пыток: Как пережить затяжную магнитную бурю, которая обрушится на Землю уже 8 августа

Вчерашнее Солнце преподнесло нам неприятный сюрприз. Мощнейшая вспышка класса М, самая сильная из всех пяти, зарегистрированных в августе, всколыхнула солнечную корону, выбросив в космос поток заряженных частиц. И пока мы наслаждаемся летним теплом, эта солнечная энергия мчится к Земле, угрожая обрушить на нас затяжную магнитную бурю. Специалисты предупреждают: пик активности ожидается уже 8 августа — и «штормить» может до семи дней. Как подготовиться к этой геомагнитной атаке и минимизировать её воздействие на организм? Как пережить эти семь дней «пыток» и сохранить здоровье и работоспособность в период нестабильного космического фона? Сейчас расскажем всё подробно.

Магнитные бури в августе: когда ждать первую атаку геошторма

Спокойный август рискует стать настоящим испытанием на прочность для метеозависимых. И вот почему. Фото © «Шедеврум»

Да, мы недавно писали полный прогноз магнитных бурь на август 2025 года, но вспышки и взрывы на Солнце происходят спонтанно и заранее отследить их нельзя. Получается, что более-менее спокойный по геомагнитной обстановке август рискует стать настоящим испытанием на прочность для всех людей, кто тонко реагирует на погоду. А всё почему? Потому что на Солнце была зафиксирована мощная вспышка, ставшая рекордной среди пяти зарегистрированных в августе событий класса «М». Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. И хотя учёные прогнозируют, что большая часть солнечной энергии пройдёт мимо нашей планеты, задеть Землю всё же может.

И если это произойдёт, то, вероятно, нас ждёт очень непростой период с затяжными магнитными бурями. По предварительным данным, уже с 8 августа 2025 года геомагнитные возмущения достигнут уровня Kp 4, что означает несильную, но ощутимую для метеозависимых людей магнитную бурю. И самое страшное, что геошторм планирует задержаться на целых семь дней, как тот самый дальний родственник, которого никто не звал, а он приехал и нагло живёт в вашем доме.

Магнитная буря в Москве: какой силы будет

Когда в Москве будут магнитные бури и какой силы? Фото © time-in.ru

Готовьтесь к неспокойной геомагнитной обстановке в ближайшие дни. С 8 по 11 августа Землю накроют магнитные бури уровня Kp 4. 11 августа будьте особенно внимательны: мощность геомагнитного шторма возрастёт до уровня Kp 5. 12 августа наступит небольшая передышка — сила бури снизится до Kp 4. Однако расслабляться рано: уже в среду, 13 августа, ожидается повторный удар — сильная магнитная буря уровня Kp 5. Затем снова спад — ну прямо американские горки! — 14 августа геошторм опустится до уровня Kp 4 и ночью же перестанет представлять опасность для метеозависимых людей.

Магнитные бури: чем опасны для человека

Кто в зоне риска почувствовать себя плохо во время магнитной бури в Москве 8 августа? Фото © «Шедеврум»

Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек, которые выбрасывают в космос потоки заряженных частиц. Достигая Земли, эти частицы взаимодействуют с магнитосферой, вызывая её колебания. Эти колебания, в свою очередь, могут влиять на различные системы организма, особенно на сердечно-сосудистую и нервную.

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Во время магнитных бурь наблюдается загустение крови, что увеличивает риск образования тромбов и повышает нагрузку на сердце. Это может привести к обострению хронических заболеваний, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца и аритмия. Возможны головные боли, головокружения, скачки давления и боли в области сердца.

Влияние на нервную систему. Магнитные бури могут нарушать работу нервной системы, вызывая повышенную раздражительность, тревожность, бессонницу, апатию и ухудшение общего самочувствия. Люди, страдающие мигренями, могут испытывать обострение заболевания.

Что нельзя делать во время магнитной бури с 8 по 13 августа 2025 года. Фото © «Шедеврум»

Влияние на другие системы организма. Некоторые исследования также указывают на возможное влияние магнитных бурь на эндокринную систему, иммунитет и даже на психическое здоровье. Однако эти связи пока изучены недостаточно.

Кто в группе риска? В первую очередь воздействию магнитных бурь подвержены метеозависимые люди, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, беременные женщины и дети.

Что нельзя делать во время магнитной бури 8 августа?

Какое воздействие у магнитных бурь на здоровье метеозависимых? Головные боли, скачки давления, нарушения сна и общее ухудшение самочувствия. Фото © «Шедеврум»

Во время магнитных бурь наш организм испытывает дополнительную нагрузку, поэтому важно прислушиваться к своему самочувствию и избегать действий, которые могут усугубить негативное воздействие геомагнитных колебаний. Врачи рекомендуют воздержаться от следующего.

Употребление алкоголя и кофеина. Эти вещества могут усилить обезвоживание, сгустить кровь и повысить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая и так страдает во время магнитных бурь. Предпочтение лучше отдать чистой воде, травяным чаям и натуральным сокам.

Эти вещества могут усилить обезвоживание, сгустить кровь и повысить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая и так страдает во время магнитных бурь. Предпочтение лучше отдать чистой воде, травяным чаям и натуральным сокам. Курение. Никотин вызывает спазм сосудов, что ухудшает кровообращение и может спровоцировать скачки давления, особенно в период магнитных бурь.

Никотин вызывает спазм сосудов, что ухудшает кровообращение и может спровоцировать скачки давления, особенно в период магнитных бурь. Переедание, особенно жирной и тяжёлой пищи. Такая пища затрудняет работу пищеварительной системы и увеличивает нагрузку на весь организм, что нежелательно во время геомагнитных возмущений. Отдайте предпочтение лёгким, легкоусвояемым продуктам.

Такая пища затрудняет работу пищеварительной системы и увеличивает нагрузку на весь организм, что нежелательно во время геомагнитных возмущений. Отдайте предпочтение лёгким, легкоусвояемым продуктам. Интенсивные физические нагрузки. Излишняя физическая активность может перегрузить сердечно-сосудистую систему, и без того испытывающую стресс из-за магнитной бури. Лучше выбрать спокойные прогулки на свежем воздухе или лёгкую зарядку.

Излишняя физическая активность может перегрузить сердечно-сосудистую систему, и без того испытывающую стресс из-за магнитной бури. Лучше выбрать спокойные прогулки на свежем воздухе или лёгкую зарядку. Стрессовые ситуации. Эмоциональное перенапряжение негативно сказывается на нервной системе, которая особенно уязвима в период магнитных бурь. Постарайтесь избегать конфликтов и создать для себя спокойную обстановку.

Эмоциональное перенапряжение негативно сказывается на нервной системе, которая особенно уязвима в период магнитных бурь. Постарайтесь избегать конфликтов и создать для себя спокойную обстановку. Длительное пребывание за рулём. Во время магнитных бурь может ухудшиться концентрация внимания и реакция, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Во время магнитных бурь может ухудшиться концентрация внимания и реакция, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Отказ от приёма назначенных лекарств. Если у вас есть хронические заболевания, строго соблюдайте рекомендации врача и не пропускайте приём лекарств, особенно в период магнитных бурь.