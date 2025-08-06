На Солнце произошла новая вспышка — сильнейшая из пяти августовских класса М

На Солнце зафиксирована новая мощная вспышка, ставшая рекордной среди пяти зарегистрированных в августе событий класса М. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Всплеск активности. Видео © Telegram / Космическая погода — xras.ru

Вспышка стартовала в 18:46 5 августа по московскому времени и завершилась в 18:58. Её интенсивность оценили как М4.4. После вспышки зафиксировали выброс корональной массы средней мощности. Предварительные расчёты показывают, что основная часть потока пройдёт мимо Земли, хотя не исключено, что его край слегка заденет магнитосферу.