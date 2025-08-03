На Солнце произошла мощнейшая за 1,5 месяца вспышка

На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка за последние полтора месяца. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце только что зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная). Взрыв произошёл в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Максимум излучения зафиксирован в 16:57 по московскому времени. Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце ещё 20 июня. Тогда около 3 часов утра по Москве произошла вспышка уровня X1.9», — уведомили учёные.

За последние 72 часа на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, но до уровня M активность поднялась впервые. Хотя данные пока не подтверждают выброс вещества в сторону Земли, расположение вспышки на линии Солнце-Земля повышает потенциальное воздействие на нашу планету.

Астрофизики предупреждают о сохраняющемся высоком риске вспышек наивысшего класса X в ближайшие сутки. Окончательная оценка геомагнитных последствий будет дана после дополнительного анализа данных.