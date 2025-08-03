На Солнце произошла мощнейшая за 1,5 месяца вспышка
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На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка за последние полтора месяца. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«На Солнце только что зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная). Взрыв произошёл в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Максимум излучения зафиксирован в 16:57 по московскому времени. Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце ещё 20 июня. Тогда около 3 часов утра по Москве произошла вспышка уровня X1.9», — уведомили учёные.
За последние 72 часа на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, но до уровня M активность поднялась впервые. Хотя данные пока не подтверждают выброс вещества в сторону Земли, расположение вспышки на линии Солнце-Земля повышает потенциальное воздействие на нашу планету.
Астрофизики предупреждают о сохраняющемся высоком риске вспышек наивысшего класса X в ближайшие сутки. Окончательная оценка геомагнитных последствий будет дана после дополнительного анализа данных.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что 1 августа на светиле произошли сразу 15 вспышек, что существенно превысило активность на поверхности звезды за предыдущий день. Большая часть из вспышек пришлась на новую область 4167, из которой интенсивно высвобождалась накопленная энергия.