Календарь магнитных бурь на август 2025: Когда будет самая сильная и что делать метеозависимым? Расписание и календарь магнитных бурь на август: какая солнечная активность будет в августе 2025 года, как солнечные вспышки повлияют на магнитосферу Земли и самочувствие людей, подробные данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ — в материале от Life.ru. 1 августа, 14:00 Календарь магнитных бурь на август 2025. Когда ждать сильные «магнитки»? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock Holm, Artsiom P, Smart Calendar

Эксперты прогнозируют несколько геомагнитных вспышек в августе 2025 года. Интенсивность возмущений обычно определяется по двум шкалам. Kp — это общее состояние магнитосферы, от 0 до 9. G — это уже полноценные магнитные бури, от 1 до 5. Шкалы соответствуют друг другу в таком порядке: G1 — это Kp5, G2 — это Kp6 и так далее. G1 — это самая слабая магнитная буря. Наш календарь магнитных бурь на август поможет метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями себя обезопасить.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури в августе — это возмущения в геомагнитном поле Земли, вызванные потоками солнечного ветра в последний месяц лета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Магнитными бурями называют сильные возмущения в магнитном поле нашей планеты, которые вызваны сильными потоками солнечного ветра. Он состоит из заряженных частиц, которые буквально «баламутят» спокойную геомагнитную обстановку на планете. Календарь магнитных бурь на август нужен не только метеозависимым, кстати. Последние данные указывают, что влияние данного космического явления чувствуют на себе 70% населения Земли. Просто люди с хроническими заболеваниями и те, кто зависит от погоды, особенно сильно страдают. А от сильных «магниток» вырубаются GPS-спутники, из-за этого пилоты меняют маршруты самолётов, чтобы полёт был безопасен.

График магнитных бурь в августе 2025 по дням

Магнитные бури в августе 2025 года — только в нашем графике. Кстати, хорошие новости для метеозависимых. Фото © Life.ru

Принесли всем метеозависимым шикарные новости. Магнитных бурь в августе, по предварительным прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вообще не будет. Будут только слабые возмущения геомагнитного поля планеты не более Kp4, но это ещё не буря. Хотя на самом деле уже близко. Если у кого-то из вас есть проблемы с артериальным давлением, хронические заболевания, лучше быть начеку. Ну и метеочувствительные люди по традиции могут отреагировать и на умеренные возмущения. Солнечные вспышки, изменения погоды — вот это всё. Тем не менее — август: дни магнитных бурь.

Полный список, когда в августе ожидать средних возмущений магнитосферы, ещё не доходящих до классической магнитной бури G1: 7–8 августа;

19–20 августа;

28, 29, 30 августа.

Магнитные бури в Москве в августе

Магнитные бури в августе по часам ещё не известны. Но как вести себя в Москве, уже понятно. Метеозависимые люди — не симулянты. Им реально плохо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Магнитные бури. Август. Москва. Звучит поэтично, за это спасибо Александру Блоку, что увековечил свои строки: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.». В Москве магнитные возмущения на уровне Kp4, по предварительному прогнозу, будут в те же дни, что и в Ростове, Владивостоке, Лондоне, Улан-Удэ... Во всех городах мира. Ведь они находятся на одной и той же планете. Но, как показывает практика, пережить магнитную бурю в деревне, на природе, куда легче, чем в пределах городской агломерации. На селе меньше электрических приборов, поэтому меньше «триггеров», которые взаимодействуют с заряженными частицами из космоса. Поэтому самочувствие человека может становиться получше во время солнечных возмущений, например, на даче.

Когда ждать завершения цикла магнитных бурь и как они зависят от коронарных дыр на Солнце

Корональные дыры на Солнце живут недолго. Это обычные. Но сейчас там появилась необычная. Расписание бурь изменится. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Кстати, у Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ есть интересные новости! На Солнце начали появляться полярные корональные дыры. Они отличаются от обычных корональных дыр и вот как. Полярные живут дольше — несколько лет, в то время как обычные — несколько месяцев. К тому же полярные корональные дыры свидетельствуют об успокоении Солнца. Если обычные дыры в солнечной короне насылают на Землю потоки ветра и провоцируют бури, то полярные физически не могут этого сделать: их потоки направлены не в нашу сторону.

Грубо говоря, цикл солнечной активности выглядит примерно так: полярные дыры успокаивают ту часть Солнца, которая «кошмарит» геомагнитные поля планет. На пике солнечной активности «полярники» разрушаются, и наступает новая пора бурь и обычных корональных дыр на несколько месяцев. Последний такой пик прошёл в 2023–2024 годах. Теперь наступила пора расслабления, формируется северная полярная корональная дыра.

Как защититься от неблагоприятного влияния магнитных бурь

Защититься от магнитных бурь проще, чем кажется. Надо просто следить за своим здоровьем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / eggeegg

Магнитные возмущения могут как расширять, так и сужать сосуды — в организме создаётся нестабильная ситуация с давлением, и метеозависимый человек чувствует себя плохо. Но не только он — от магнитных бурь может болеть голова, ибо в мозг поступает меньше кислорода. У предрасположенных к тревожности людей во время «магнитки» может начаться внезапный и беспричинный приступ тревоги.

Но есть простые методы, с помощью которых вы сможете обезопасить себя от негативных последствий этого явления. Откажитесь от алкоголя, кофе, крепкого чая. Эти напитки напрямую влияют на сосуды.

Если у вас есть хронические заболевания, держите при себе лекарства.

Пейте больше воды.

Сохраняйте физическую активность, но тяжёлых нагрузок избегайте.

Проверяйте давление.

Если чувствуете недомогание, обратитесь к врачу.

Кажется, Солнце входит в свою менее активную фазу. В августе расслабляться ещё рано: магнитная буря может случиться внезапно, например, от выброса протуберанца или какой-нибудь «залётной» корональной дыры. Но пока что учёные прогнозируют спокойный август. И слава Богу! Посмотрите материал Life.ru о декретном отпуске.

Авторы Любовь Свободная