Календарь огородника и садовода на август 2025: Когда собирать урожай и в какие даты сажать растения Удачные и неудачные дни для работ в саду и на огороде в августе по лунному календарю. План посевных работ на август, что можно сажать в августе, народные приметы для огородников — в материале Life.ru. 31 июля, 13:30 Обложка © «Шедеврум»

Календарь садовода и огородника в августе будет весьма насыщенным. Традиционно в нашем регионе последний месяц лета — это пора сбора урожая. Не только для дачников — летний цикл завершается в этом месяце и в сельском хозяйстве. Одновременно идут и другие процессы: закатки на зиму, посадка культур для следующего года. А лунный посевной календарь тысячелетиями помогал нашим предкам выживать, когда промышленной составляющей в земледелии ещё и в помине не было. Из материала вы узнаете всё о благоприятных днях по лунному календарю огородника и садовода, поймёте, как лучше собирать урожай и на какие приметы ориентироваться.

Особенности посева в августе по лунному календарю огородника и садовода

Лунно-посевной календарь садовода на август 2025 позволит подойти к сбору урожая с умом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

В августе у посева есть одна важная особенность. Лучше всего в этом месяце сажать озимые культуры. Подходят чеснок, лук, зерновые, например тритикале. Обратите внимание на то, что для успешного урожая в следующем году такие растения должны крепко укорениться. Иначе просто не переживут зиму. Подсказать вам, когда их лучше сажать, — задача лунного календаря садовода и огородника.

А если вы хотите посадить растение, которое не является озимым, то выбирайте сорта, отличающиеся быстрыми всходами. Чем меньше времени ждать до урожая — тем лучше. В остальных случаях можно завести нужные растения на подоконнике.

Фазы луны в августе 2025

Посевной календарь на август 2025 пересекается с лунным календарём на август 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

Август 2025 года будет в целом благоприятным по лунному календарю. Спутник Земли привычно войдёт в свои четыре основные фазы: растущую, убывающую, полнолуние и новолуние. С 1-го по 8 августа ночное светило будет расти. Уже 9-го числа наступит полная Осетровая луна. С 10-го по 22 августа спутник будет убывать на ночном небе. Соответственно, 23-го числа мы столкнёмся с новолунием, когда Луны вообще не видно, а потом самое близкое космическое тело снова будет визуально расти на небосводе.

Благоприятные дни по лунному календарю огородника в августе 2025

Посевной лунный календарь огородника и садовода определяет благоприятные дни для посадки разных культур. Инфографика © Life.ru

Огурцы в августе 2025 года по лунному календарю огородника сажать можно. Но у вас немного времени — чем скорее они созреют, тем лучше. Благоприятные числа: 4 и 5 августа, 12-е число, 19-е и 20-е числа. Озимые сорта лука и чеснока можно сажать почти весь месяц: с 2-го по 8 августа, 16, 19 и 20 августа, 25, 29 и 30 августа. Капуста (все сорта), брокколи, спаржа и кольраби тоже хорошо растут, будучи посеянными как в начале, так и в конце месяца: это 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 20, 20, 30-е числа. Редис, дайкон и редька хорошо растут при посадке с 6-го по 8 августа, 12, 16, 19 и 20-го, а также 25-го. Для зелени подходят 12, 19 и 20-е числа.

Неблагоприятные дни по лунному календарю

По лунному календарю садовода и огородника на август есть и ряд неблагоприятных дней. Не стоит выбирать 1 августа, потому что это Макрида (календарный указатель) осени. Потом — 11, 14 и 15 августа, потому что середина месяца — пора праздников. А последний день лета, 31 августа, это День коневода — не стоит сажать рассаду в эту дату хотя бы потому, что это день конца летнего земледельческого цикла.

Подготовка рассады в августе 2025 по лунному посевному календарю

Лунный посевной календарь садовода и огородника рекомендует готовить рассаду некоторых культур именно в августе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Helen Sushitskaya

Август — особенный месяц. Самое время подготовить на рассаду те сельскохозяйственные культуры, которые могут пережить зиму и дать урожай ранней весной. А ещё можно начать разводить в квартире или внутри дома те культуры, которые надо высаживать в грунт осенью. Тоже озимые, но с другим вегетационным периодом, урожай от них будет как раз где-то летом. Сейчас всё подробно расскажем.

Подготовка рассады по лунному календарю огородника: овощи

Лук-порей, лук-севок — всё это овощи, которые подходят на рассаду даже в конце августа. Они укореняются в тёплом месте и дают урожай уже ранней весной. Выбирайте озимые сорта и следите за их укоренением. А для южных регионов к высадке подходят поздние сорта капусты, которые созреют как раз к ноябрю. На юге так можно.

Подготовка рассады по лунному календарю огородника: зелень

Из зелени нам подходит для августа, конечно, сельдерей. У него длинный вегетационный период — можно сажать в августе и собирать урожай весной. Салаты лолло-росса и азарт можно сеять до середины августа. Они вырастают каждые две недели. Укроп, петрушка и горчица тоже замечательно сеются весь август, выдавая урожай весной.

Подготовка рассады по лунному календарю огородника: ягоды

Из ягод для рассады в августе подойдёт земляника. Следите за ней очень внимательно. Лунный календарь огородника и садовода на 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CloudyDayPictures

Пристально следите за своей садовой земляникой в августе. Идеальное время — середина месяца. Можно высаживать её по-новому или же укоренять усы этой ягоды. За следующий месяц или полтора ваша земляничная рассада успеет окрепнуть, переживёт зиму и даст отличный урожай. Не сажайте её там, где были корнеплоды: те выделяют вещества, которые убивают ягоды.

Работы в саду в августе 2025 по лунному календарю садовода

Календарь садовода и огородника на август 2025 — как работать в саду? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Grkic

Работы в саду в августе всё ещё требуются, даже если на дворе 2025 год и кажется, что всё это может делать робот. Календарь садовода насыщен событиями. В последний месяц лета растениям нужен регулярный полив — как плодоносящим, так и молодым. Их и в августе надо защищать от паразитов, вредителей и болезней. Например, пугать кротов, обрабатывать от грибков и так далее. Пикировка саженцев — тоже дело на август. Используйте в этом месяце только фосфорно-калийные удобрения, избегайте азотных.

Работы в огороде в августе 2025 по лунному календарю огородника

В августе 2025 года по лунному календарю огородника тоже придётся много поработать. Удаляйте лишние листья с грядочных растений. Удаляйте пасынки у томатов, если таковые имеются. Используйте фосфорно-калийную подкормку. Поливайте очень много и очень обильно, потому что зимой вас рядом с этими грядками уже не будет.

Сбор урожая в августе 2025

В августе 2025 года можно собрать богатый урожай! Лунный календарь садовода и огородника подтвердит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mythja

В последний месяц лета 2025 года собирать можно всё. Урожай уже созрел, и он богат, если вы подходите к садовому делу с умом. Можно снимать яблоки, сливы, груши, алычу. Уже выросли малина, ежевика и смородина. Томаты, перцы, баклажаны, кабачки, огурцы, капуста, картофель, морковь, свёкла, лук, фасоль, вся зелень... В августе есть что пособирать. Если сами не справитесь, приглашайте родню — весёлые фермеры помогут с дарами природы.

Народные приметы на август 2025

Русский народ столетиями зависел от традиционного земледельческого цикла, который был и предсказуемым, и непредсказуемым одновременно. Это трудно представить, но попробуйте: годы примерно одинаковы, однако мало что может защитить вас от внезапного похолодания — и вся деревня окажется под угрозой. Чтобы хоть как-то защититься, наши предки придумали приметы. Вот они.

Ильин день, 2 августа, — это рубеж лета и осени. После него становится холодно.

После Ильина дня уже нельзя купаться.

Если на Медовый Спас 14 августа много дождей — можно отдохнуть от лесных пожаров.

От Яблочного Спаса 19 августа зависит погода в холодные сезоны. Сухо — осень сухая, дождь — очень дождливая.

На Успение Пресвятой Богородицы 29 августа нужно солить огурцы.

Если рано улетели журавли — зима будет тяжёлой.

Надеемся, что наш лунный календарь садовода и огородника на август 2025 года поможет вам в нелёгком деле посадок, сборов и посевов. А ещё не надо забывать об уходе за растениями! Быть огородником и садоводом — это огромный труд. Если вам нужно школьное расписание, то вот оно от Life.ru.

Авторы Любовь Свободная