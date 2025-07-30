Ура, каникулы: график школьных каникул 2025–2026 по четвертям и триместрам Как отдыхают школьники в России в 2025–2026 учебном году, сколько продлятся весенние, осенние и зимние каникулы. График школьных каникул по четвертям, триместрам и модулям — в материале от Life.ru. 29 июля, 22:01 Школьные каникулы в 2025–2026 учебном году: расписание. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Школьники наслаждаются уже последним месяцем лета, и с приближением 1 сентября многие родители и ученики начинают интересоваться графиком будущих осенних, зимних и весенних каникул 2025–2026 учебного года.

Родителям важно заранее знать эту информацию, чтобы спланировать свои отпуска и организовать время отдыха для всей семьи на 2025–2026 год. А это очень важно, ведь такие перерывы в учёбе, позволяющие полноценно отдохнуть, необходимы каждому. Специально для них и их детей-школьников мы и подготовили эту статью, в которой собрали всю последнюю информацию о расписании школьных каникул в предстоящем учебном году.

Как принято считать в школах — по четвертям или по триместрам

Школы могут сами выбирать, по какой системе считать учебный год — по четвертям или триместрам. В основном учебный процесс в российских школах поделён именно на четверти, это уже можно считать традицией, которая осталась с нами ещё со времён Советского Союза. При таком формате год делится на четыре неравные части, каждая из которых завершается промежуточной аттестацией, после которой школьники уходят на каникулы.

Однако всё популярнее становятся триместры. При таком формате учебный год делится на три части, равные между собой. Как распределены каникулы в таком случае, расскажем чуть позже.

При учёбе по триместрам каникулы проходят после пяти недель учебы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yurich20

График каникул для тех, кто учится по четвертям

В российских школах в основном применяется именно четвертная система обучения, которая делит учебный год на четыре части. Каждая четверть завершается каникулами, во время которых ученики отдыхают и восстанавливают силы.

Ниже вы можете ознакомиться с расписанием осенних, зимних и весенних каникул на 2025–2026 учебный год, однако следует понимать, что даты могут отличаться от региона к региону, особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также в удалённых районах (Крайний Север и Дальний Восток) возможны свои особенности. Кроме того, школы имеют право самостоятельно вносить изменения в календарь учебного года по решению руководства или в соответствии с указаниями региональной образовательной организации.

Летние каникулы 2025

Летние каникулы — это долгожданный период отдыха для учащихся, который наступает после завершения учебного года. Обычно они начинаются 1 июня и продолжаются до 31 августа, что составляет примерно 90–92 дня — три полных месяца, и 2025 год не стал исключением. Однако в некоторых школах могут быть внесены изменения в календарь каникул, например, если учебный год был продлён, например, из-за погодных условий или карантина.

Осенние каникулы 2025

Осенние каникулы обычно начинаются в конце первой четверти учебного года, а их конец часто совпадает с праздником 4 ноября, Днём народного единства. В 2025 году они ожидаются в период с 25 октября по 2 ноября. Но отдыхать дети будут немного дольше, так как 3 и 4 ноября из-за праздника Дня народного единства будут нерабочими.

Новогодние каникулы 2025–2026

Зимние каникулы включают в себя новогодние и рождественские праздники, а некоторые школы продолжают свой отдых даже до старого Нового года. В 2025–2026 учебном году новогодние каникулы пройдут с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Зимние школьные каникулы захватывают новогодние праздники почти до старого Нового года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lena May

Весенние каникулы 2026

Весенние каникулы в школе обычно проходят в середине второго полугодия и являются отличным временем для организации мероприятий на открытом воздухе. В 2025–2026 учебном году они запланированы с 21 по 29 марта.

Летние каникулы 2026

И снова возвращаемся к летним каникулам — времени долгожданного отдыха и расслабления, наступающему после насыщенного учебного года. Даты начала и окончания каникул могут сдвигаться в силу некоторых обстоятельств, как мы уже говорили ранее, но в основном в 2026 году график будет тот же, что и в 2025-м.

График каникул для тех, кто учится по триместрам (модулям)

В триместровой системе обучения учебный год разделяется на три равные части. Каждый триместр разбивается на два модуля: после пяти недель занятий ученикам предоставляется неделя отдыха. Оценки по предметам учащиеся получают в конце каждого триместра после завершения второго модуля — в ноябре, феврале и мае. Примерное расписание каникул вы можете увидеть ниже. Однако не везде оно одинаковое, поэтому график в вашей школе лучше уточнять у учителей или руководства организации.

Осенние каникулы 2025

Первые осенние каникулы у учащихся по триместровой системе пройдут с 6 по 12 октября, а вторые — с 17 по 23 ноября. Они и завершат второй модуль первого триместра.

Новогодние каникулы 2025–2026

Новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026-го. Ещё одни зимние каникулы начнутся 23 февраля, в День защитника Отечества, и закончатся в первый день весны — 1 марта.

Весенние каникулы 2026

Весенние каникулы у учащихся по триместрам будут одни — с 6 по 12 апреля.

У учащихся по триместрам весенние каникулы обычно в апреле. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Летние каникулы 2026

Ну и, конечно же, летние каникулы. Они начнутся 27 мая и продлятся до конца августа, как и у учащихся по четвертной системе.

Кто устанавливает даты школьных каникул

Министерство просвещения РФ определяет рекомендованную продолжительность обучения и устанавливает минимальное количество каникулярных недель, которое в сумме должно составлять не менее 30 календарных дней, не считая летних каникул.

Региональные органы имеют право утверждать общий график каникул для учебных заведений своего региона.

И, в свою очередь, каждая школа сама вправе в определённых случаях вносить изменения в даты каникул, беря во внимание интересы учащихся, санитарные условия или погодные факторы.

Авторы Андрей Ананьев