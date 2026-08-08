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8 августа, 07:41
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Осенние каникулы в 2026 году станут длиннее зимних: детали нового графика

Каникулы осенью у некоторых школьников будут длиннее зимних

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по организации учебного процесса и каникул на новый 2026/2027 учебный год. Осенние каникулы у школьников продлятся с 26 октября по 3 ноября. Однако с учётом календарных выходных и праздничных дней отдых фактически увеличится до 12 дней — с субботы 24 октября по среду 4 ноября, когда в стране отмечается День народного единства. Для образовательных учреждений, работающих по шестидневной неделе, продолжительность каникул составит 11 дней.

Зимние каникулы запланированы на период с 31 декабря по 10 января — они суммарно продлятся 11 дней. Таким образом, осенний отдых в этом учебном году окажется длиннее зимнего. В школах, где учебный процесс построен по пятидневной системе, учащиеся смогут отдыхать на один день больше.

Зимние каникулы у школьников в 2026-2027 году сократятся на день
Зимние каникулы у школьников в 2026-2027 году сократятся на день

Ранее в Госдуме вновь предложили сделать 1 сентября нерабочим днём для родителей школьников. Глава комитета по вопросам семьи Нина Останина заявила о готовности поддержать законопроект, если он будет внесён в Госдуму. При этом она отметила, что подобные инициативы ежегодно получают отрицательные отзывы со стороны правительства.

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Александра Мышляева
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