В Госдуме оценили идею сделать 1 Сентября выходным за счёт новогодних каникул

В Госдуме вновь зазвучали предложения сделать 1 сентября нерабочим днём. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что готова поддержать законопроект, если он поступит на рассмотрение, хотя признаёт: инициатива звучит ежегодно, но каждый раз упирается в отрицательные заключения правительства.

По её информации, официально документ пока не вносился. Правительственные заключения требуют согласования с работодателями на трёхсторонней комиссии. Как правило, работодатели идут навстречу родителям и отпускают их, но этого недостаточно.

«Я на стороне тех, кто пытается законодательно это урегулировать, и, если законопроект будет внесён в Думу, я его поддержу», — заявила Останина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

С идеей сделать 1 Сентября выходным днём в РФ выступил депутат Госдумы Николай Новичков. По словам парламентария, компенсировать дополнительный день отдыха можно за счёт сокращения новогодних каникул.