Соцфонд открыл приём заявлений на новую семейную выплату

Социальный фонд открыл приём заявлений на ежегодную семейную выплату. Новая мера поддержки предназначена для семей, в которых воспитываются двое и более детей.

«Социальный фонд открыл прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную семейную выплату», — сообщили в фонде.

С 1 июня родители могут оформить обращение через портал госуслуг, клиентские службы Соцфонда или МФЦ. В большинстве случаев достаточно подать только заявление: остальные данные фонд запросит и проверит самостоятельно.

Отдельные документы всё же могут понадобиться. Например, если свидетельства о рождении или браке выданы за границей, либо если сведения о доходах поступают от силовых ведомств.

Подать заявление могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители. Выплата положена семьям с детьми до 18 лет, а также до 23 лет при очном обучении ребёнка, если среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе и нет задолженности по алиментам. Обратиться нужно до 1 октября, решение примут в течение 10 рабочих дней, а после одобрения деньги перечислят в пределах пяти рабочих дней

Ранее СФР изменил порядок назначения единого пособия для многодетных семей. Специалисты стали пересматривать как размеры уже назначенных выплат, так и ранее вынесенные отказы. В результате перерасчёт затронул десятки тысяч детей по всей стране.