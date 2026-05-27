50 тыс. детей из многодетных семей повысили пособия и отменили отказ в выплатах

Социальный фонд России пересмотрел размеры единого пособия для детей из многодетных семей и отменил ряд отказов в выплатах. На текущий момент перерасчёт уже затронул десятки тысяч детей, сообщил председатель СФР Сергей Чирков рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Мы пересматриваем размеры пособий. И отказные решения, вынесенные с 1 января 2026 года, до вступления в силу законодательства, которое позволяет это делать в отношении данных многодетных семей, уже пересмотрены», — сказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Он подчеркнул, что теперь пособия будут получать в том числе те семьи, которым ранее отказали. В Соцфонде уточнили, что перерасчёт уже проведён для более чем 50 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России начнёт действовать новая мера поддержки для семей с детьми. Родители смогут рассчитывать на ежегодную выплату, размер которой в отдельных случаях достигнет 189 тысяч рублей. Помимо этого, власти планируют увеличить пособия по уходу за ребёнком до полутора лет.