Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 10:14

50 тыс. детей из многодетных семей повысили пособия и отменили отказ в выплатах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Социальный фонд России пересмотрел размеры единого пособия для детей из многодетных семей и отменил ряд отказов в выплатах. На текущий момент перерасчёт уже затронул десятки тысяч детей, сообщил председатель СФР Сергей Чирков рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Мы пересматриваем размеры пособий. И отказные решения, вынесенные с 1 января 2026 года, до вступления в силу законодательства, которое позволяет это делать в отношении данных многодетных семей, уже пересмотрены», — сказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Он подчеркнул, что теперь пособия будут получать в том числе те семьи, которым ранее отказали. В Соцфонде уточнили, что перерасчёт уже проведён для более чем 50 тысяч детей.

Многодетным семьям сохранят пособия при небольшом превышении дохода, заявили в Госдуме
Многодетным семьям сохранят пособия при небольшом превышении дохода, заявили в Госдуме

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России начнёт действовать новая мера поддержки для семей с детьми. Родители смогут рассчитывать на ежегодную выплату, размер которой в отдельных случаях достигнет 189 тысяч рублей. Помимо этого, власти планируют увеличить пособия по уходу за ребёнком до полутора лет.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar