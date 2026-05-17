До 189 тысяч рублей: Россиянам рассказали о новой ежегодной выплате для семей с детьми

В 2026 году российские семьи с детьми смогут получать ежегодную выплату до 189 тысяч рублей, а также повышенные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Об изменениях в системе детских выплат РИА «Новости» рассказал юрист Иван Курбаков.

«Главное нововведение — ежегодная социальная выплата для семей с двумя и более детьми», — сказал он.

По его словам, новая мера поддержки будет доступна семьям, где оба родителя официально трудоустроены, доход на члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов, а также отсутствуют долги по алиментам. Подать заявление за 2025 год можно будет начиная с 1 июня.

Также планируется корректировка условий получения единого пособия для беременных и детей до 17 лет. Теперь минимальный доход трудоспособных членов семьи за год должен составлять не менее восьми МРОТ вместо прежних четырёх.

При этом максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет может достигать 83 тысяч рублей. При этом сохраняются действующие меры поддержки, включая единовременные выплаты при рождении ребёнка и ежемесячные выплаты из материнского капитала.

Ранее сообщалось, что инициатива о расширении статуса «Ветеран труда» для многодетных матерей обсуждается в Госдуме. Предложение касается женщин, воспитавших троих и более детей при наличии достаточного трудового стажа. Законопроект был внесён депутатами ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и направлен на рассмотрение в парламент.