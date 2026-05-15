Многодетных мам могут начать наделять статусом «Ветеран труда» со всеми льготами

В России многодетным матерям следует присваивать звание «Ветеран труда», если общий стаж работы превышает 15 лет. С инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Об этом сообщается в телеграм-канале политической организации. Законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму.

«Депутаты <...> предложили присваивать женщинам, родившим и воспитавшим трёх и более детей, при наличии у них трудового стажа не менее 15 лет, статус ветерана труда при условии достижения третьим ребёнком возраста восемнадцати лет», — сказано в тексте.

Как пояснили авторы, это позволит многодетным матерям получать дополнительные льготы, в том числе компенсацию расходов на жильё и коммуналку, а также на отдельные виды дорогих медицинских услуг. Депутаты указали, что женщина с детьми фактически трудится на двух работах, без отпусков и выходных, потому что дети «съедают» всё её личное время, отведённое работодателем на отдых.

Ранее Правительство России изменило порядок оформления бесплатных лекарств для детей из многодетных семей. Речь идёт о малышах до шести лет, которым препараты положены по льготе. Теперь процедура значительно упростилась.