Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 13:17

Многодетных мам могут начать наделять статусом «Ветеран труда» со всеми льготами

Госдума рассмотрит законопроект о статусе ветерана труда для многодетных матерей

Мама с ребёнком. Обложка © Life.ru

Мама с ребёнком. Обложка © Life.ru

В России многодетным матерям следует присваивать звание «Ветеран труда», если общий стаж работы превышает 15 лет. С инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Об этом сообщается в телеграм-канале политической организации. Законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму.

«Депутаты <...> предложили присваивать женщинам, родившим и воспитавшим трёх и более детей, при наличии у них трудового стажа не менее 15 лет, статус ветерана труда при условии достижения третьим ребёнком возраста восемнадцати лет», — сказано в тексте.

Как пояснили авторы, это позволит многодетным матерям получать дополнительные льготы, в том числе компенсацию расходов на жильё и коммуналку, а также на отдельные виды дорогих медицинских услуг. Депутаты указали, что женщина с детьми фактически трудится на двух работах, без отпусков и выходных, потому что дети «съедают» всё её личное время, отведённое работодателем на отдых.

ОСАГО для многодетных россиян может стать бесплатным
ОСАГО для многодетных россиян может стать бесплатным

Ранее Правительство России изменило порядок оформления бесплатных лекарств для детей из многодетных семей. Речь идёт о малышах до шести лет, которым препараты положены по льготе. Теперь процедура значительно упростилась.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • лдпр
  • Дети
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar