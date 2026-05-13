ОСАГО для многодетных россиян может стать бесплатным

В Госдуме предложили новый способ поддержки многодетных семей — компенсировать им стоимость полиса ОСАГО. С такой идеей глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Планируется, что государство будет полностью возмещать затраты на страховку, но не больше десяти тысяч рублей. Эту сумму обещают каждый год индексировать с учётом инфляции. Получить компенсацию смогут семьи, где доход на каждого члена не превышает двух прожиточных минимумов.

Миронов объяснил, что средняя стоимость ОСАГО сейчас — около 7,5 тысячи рублей, и для многодетных, особенно с одним работающим родителем, это серьёзная нагрузка. При этом другие льготы (на коммуналку, землю, транспортный налог) уже есть, а компенсации за страховку — нет. Депутат считает, что это надо исправлять.

Также он напомнил о других инициативах партии: бесплатный проезд по платным дорогам и бесплатная парковка для многодетных по всей стране. Главное предложение — ввести единые федеральные правила поддержки таких семей (сейчас в разных регионах они отличаются). Помощь предлагают давать до тех пор, пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет (а если учится в вузе — до 23 лет).

Раньше тоже был похожий законопроект — его уже внесли в Госдуму. Предлагают ввести ежемесячные выплаты неработающим родителям, у которых двое и больше детей младше семи лет. Деньги смогут получать мамы, папы или опекуны, которые официально нигде не работают. Пособие начнут платить с рождения второго ребёнка и продолжат, пока каждому из детей не исполнится семь лет.