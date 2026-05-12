В России неработающим родителям с детьми хотят назначить ежемесячные выплаты

В Госдуму внесён законопроект о ежемесячных выплатах неработающим родителям, воспитывающим двух и более детей в возрасте до семи лет. Авторами инициативы выступили депутаты ЛДПР и сенаторы во главе с Леонидом Слуцким. Документ уже появился в электронной базе.

Законопроект предлагает дополнить закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» новой выплатой. Её смогут получать неработающие родители (включая опекунов), у которых двое и более детей. Пособие планируют платить с момента рождения второго ребёнка и до тех пор, пока каждому из детей не исполнится семь лет.

Документом также устанавливается нижняя граница пособия: его размер не может быть ниже минимального размера оплаты труда. На 1 января 2026 года МРОТ определён в сумме 27 093 рубля в месяц. Финансирование выплат предусмотрено за счёт средств федерального бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.

