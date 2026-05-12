Решетников: В РФ разрабатывают программу вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес

Минэкономразвития России разрабатывает программу вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес. Об этом глава ведомства Максим Решетников доложил президенту Владимиру Путину.

По словам министра, ведомство уже занимается поддержкой малого бизнеса в работе с цифровыми платформами и продвижением инструментов повышения эффективности. Отдельным направлением Решетников назвал участие ветеранов спецоперации в сфере малого и среднего предпринимательства. Он отметил, что эта тема остаётся важной даже с учётом бюджетных ограничений.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что многие ветераны СВО, которые раньше занимались предпринимательством, возвращаются с энергией и новыми идеями для развития дела. По его словам, задача государства в таких случаях — поддержать таких людей и помочь им с грантами.

С 2022 года Госдума приняла 164 закона в поддержку участников и ветеранов СВО. Новые меры касаются трудовых гарантий, образования, выплат и помощи семьям военнослужащих. В середине апреля депутаты утвердили ещё четыре инициативы, расширяющие поддержку. Среди них — сохранение рабочих мест для военнослужащих при сокращениях. Также предусмотрен бесплатный проезд родственников к раненым участникам СВО. Эта мера должна помочь семьям быстрее добираться к близким, проходящим лечение.