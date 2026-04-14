С 2022 года Госдума приняла 164 закона в поддержку участников и ветеранов СВО

«Поддержка участников СВО и их близких — приоритет Государственной Думы. С 2022 года в этой сфере принято 164 федеральных закона», — написал он в своём канале в Мах.

Во вторник депутаты утвердили ещё четыре инициативы, расширяющие меры помощи. Среди них — сохранение рабочих мест для военнослужащих при сокращениях, бесплатный проезд родственников к раненым, квоты на поступление в вузы для супругов погибших и защита выплат ветеранам от взысканий.

Кроме того, в ближайшее время парламент рассмотрит новые предложения. Они касаются сокращения служебного времени для военнослужащих с инвалидностью и упрощения получения данных из реестра ЗАГС при оформлении льгот.

Ранее в Санкт-Петербурге запустили новый формат поддержки участников специальной военной операции — профориентационные визиты на промышленные предприятия. Инициатива направлена на содействие трудоустройству ветеранов. В рамках таких поездок участники могут увидеть производственные процессы изнутри, ознакомиться с доступными вакансиями и напрямую пообщаться с работодателями, задав интересующие вопросы.