14 апреля, 13:53

С 2022 года Госдума приняла 164 закона в поддержку участников и ветеранов СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 2022 года Госдума приняла 164 закона, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Об этом сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.

«Поддержка участников СВО и их близких — приоритет Государственной Думы. С 2022 года в этой сфере принято 164 федеральных закона», написал он в своём канале в Мах.

Во вторник депутаты утвердили ещё четыре инициативы, расширяющие меры помощи. Среди них — сохранение рабочих мест для военнослужащих при сокращениях, бесплатный проезд родственников к раненым, квоты на поступление в вузы для супругов погибших и защита выплат ветеранам от взысканий.

Кроме того, в ближайшее время парламент рассмотрит новые предложения. Они касаются сокращения служебного времени для военнослужащих с инвалидностью и упрощения получения данных из реестра ЗАГС при оформлении льгот.

«Братство на фронте и в мирной жизни»: Ветераны СВО пришли на помощь затопленному Дагестану

Ранее в Санкт-Петербурге запустили новый формат поддержки участников специальной военной операции — профориентационные визиты на промышленные предприятия. Инициатива направлена на содействие трудоустройству ветеранов. В рамках таких поездок участники могут увидеть производственные процессы изнутри, ознакомиться с доступными вакансиями и напрямую пообщаться с работодателями, задав интересующие вопросы.

Владимир Озеров
