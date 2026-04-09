«Братство на фронте и в мирной жизни»: Ветераны СВО пришли на помощь затопленному Дагестану

В Хасавюртовский и Дербентский районы, наиболее пострадавшие от наводнения территории Дагестана, сегодня прибыли четыре большегруза с гуманитарной помощью, собранной участниками Ассоциации ветеранов СВО.

Первыми откликнулись региональная Ассоциация ветеранов СВО из Северной Осетии и Ассоциация ветеранов СВО города Сочи. В составе груза — питьевая вода, предметы личной гигиены, медикаменты, бензогенераторы, насосы.

Ветераны СВО первыми пришли на помощь затопленному Дагестану. Фото © Ассоциации ветеранов СВО

«Мы были плечом к плечу на фронте, это братство сохраняем и в мирной жизни. Когда в Дагестане случилась беда, сразу же вышли на связь с нашими боевыми товарищами и организовали сбор помощи», — рассказал руководитель Ассоциации ветеранов СВО Северной Осетии Олег Магкеев.

Руководитель сочинской Ассоциации Армен Шахназарян подчеркнул, что на призыв ветеранской организации откликнулись предприятия и учреждения города. Сейчас идёт формирование ещё одного гуманитарного конвоя, в который войдут строительные материалы и инструменты.

Ассоциация ветеранов СВО Дагестана в эти дни работает в режиме оперативного штаба. Более 100 участников специальной военной операции с первых дней помогают людям, пережившим наводнение.

«В каждом районе Республики наши ветераны организовали сбор гуманитарной помощи. Её адресно доставляем нуждающимся. Благодарен всем братьям, кто взял на себя эту миссию. Особые слова признательности парням из других регионов страны, которые сегодня пришли нам на помощь. Так выглядит настоящее единство», — говорит руководитель Дагестанской региональной общественной организации поддержки участников спецоперации «Память гор» Махач Шамилов.

Ассоциация ветеранов СВО отмечает огромный запрос внутри сообщества на оказание помощи Дагестану, рассказывает исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев. На связь выходят участники спецоперации из разных регионов страны — вплоть до Дальнего Востока.

«Люди, прошедшие фронт, как никто другой понимают, как важно вовремя прийти на помощь. Важны не слова, а действия, поступки. Сегодня приняли в наши ряды нового товарища. Он военный, находится в отпуске, пришёл помочь в разгрузке фур. Увидел тех, кто помогает, и вступил в Ассоциацию», — рассказал Афанасьев.