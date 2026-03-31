В Дагестане жители выносят телят из воды на руках из-за наводнения

В дагестанском селе Ново-Цилитли (Гумбетовский район) жители продолжают спасать домашний скот на фоне сильного наводнения. Об этом сообщает Mash Gor.

Сильные ливни привели к резкому подъёму воды, из-за чего населённый пункт оказался частично затоплен. Жители выносят коров и другой скот буквально на руках, пытаясь уберечь их от гибели. Ситуация осложняется тем, что для многих семей животные остаются единственным источником средств к существованию.

При этом синоптики предупреждают о новом ухудшении погоды: в регионе ожидаются сильные осадки, порывистый ветер и риск паводков.

Ранее сообщалось, что на фоне подтоплений в Дагестане отмечаются случаи самоотверженных поступков местных жителей. Житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов помог спасти ребёнка, которого едва не унесло сильным потоком воды во время разгула стихии.

Напомним, в конце марта 2026 года на Дагестан обрушился мощнейший циклон, вызвавший самое сильное наводнение в регионе за последние 107 лет — после 36 часов непрерывных ливней в ряде районов выпала месячная норма осадков, что привело к выходу рек из берегов. Стихия затронула Махачкалу, Буйнакск, Каспийск, Дербент и Хасавюрт: по данным МЧС, из зон бедствия эвакуировали более 3,3 тысячи человек, включая свыше тысячи детей, при этом на пике событий без электроснабжения остались около 560 тысяч жителей из-за затопления ключевых подстанций. Власти и спасательные службы продолжали откачивать воду и восстанавливать инфраструктуру, а регионы страны направляли гуманитарную помощь пострадавшим от разгула стихии.