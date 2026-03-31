Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 07:42

Спасший девочку из потопа в Дагестане мужчина получит премию имени Кеосаяна

Последствия наводнения в Дагестане. Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Девятую премию имени Тиграна Кеосаяна получит житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку, которую едва не унесло мощным потоком воды во время недавних подтоплений в дагестанской столице. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой», — напомнила она. Ранее лауреатами премии становились обычные граждане, совершившие героические поступки.

Напомним, в Махачкале прохожий вытащил из бурного дождевого потока девочку, которую начинало уносить течением. Малыш вместе с бабушкой упал в воду на проспекте Акушинского, пытаясь перейти дорогу. Мужчина, оказавшийся рядом, мгновенно среагировал и бросился на помощь. Благодаря его вмешательству удалось избежать трагедии. Тем не менее, девочка наглоталась грязной воды и пока что не оправилась.

Меликов ввёл режим ЧС в пяти городах и трёх районах Дагестана из-за наводнения
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar