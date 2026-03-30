Мать спасённой из бурного потока в Дагестане девочки заявила, что ей стало хуже

Шестилетняя Амина, спасённая из бурного потока в Махачкале, сейчас страдает от серьёзных последствий инцидента. По словам её матери, уже несколько дней у девочки высокая температура, рвота и тошнота, поскольку она нахлебалась грязной воды при потопе. Малышка до сих пор в шоке и часто плачет, пишет RT.

Мама девочки рассказала, что Амина с рождения имеет особенности здоровья и не совсем осознаёт, что произошло, но её эмоциональное состояние ухудшилось. В последние дни у неё наблюдаются проблемы с дыханием, а также сохраняется небольшая температура — 37,5 градусов. В ту злополучную ночь девочка сильно страдала от рвоты и диареи.

Собеседница поделилась, что в тот день они с Аминой направлялись к врачу в местную поликлинику, приехав из Хасавюрта. По дороге шли мощные потоки воды. Женщина несла дочь на руках, но когда ей нужно было перейти улицу, всё пошло не по плану.

«Я не думала, что поток такой сильный. Только наступила в него, как меня сразу сбило с ног. Дочка выскользнула из рук — и её понесло. Она около минуты находилась в воде, я сама еле вылезла, серьёзно растянула ногу», — вспоминает она.

К счастью, на помощь пришёл работник местной закусочной Абдурахман, который быстро сориентировался и вытащил ребёнка из воды. Мать Амины выразила благодарность этому человеку, отметив, что без его вмешательства последствия могли бы быть трагическими. Она считает, что этот момент стал для дочери вторым днём рождения и планирует встретиться с Абдурахманом, как только состояние девочки улучшится.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Дагестане из-за подтоплений власти устроили масштабную эвакуацию жителей. Из-за этого свои дома оставили 3,3 тысячи человек, среди которых более тысячи детей. Стихия повредила 760 жилых домов и около 950 придомовых территорий.