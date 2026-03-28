28 марта, 17:34

В Махачкале прохожий спас ребёнка из бурных потоков наводнения

В Махачкале очевидец спас ребёнка, которого уносило дождевым потоком. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП ДАГЕСТАНА».

Видео © Telegram / ЧП ДАГЕСТАНА

По данным источника, малыш и его бабушка упали в воду на проспекте Акушинского, когда пытались перейти дорогу. Ребёнка начало стремительно уносить течением. Проходивший мимо мужчина заметил это и сразу же бросился на помощь.

Энергетики восстановили свет в части Дагестана после удара стихии

Напомним, в Дагестане сильные дожди. В республике введён режим чрезвычайной ситуации. Дороги превратились в бурные реки, потоки воды сносят все на своём пути. Из-за подъема уровня воды в Сулейман-Стальском районе смыло временный мост между населёнными пунктами Касумкент и Шихикент. Объездной дороги нет, люди не могут добраться до города.

Обложка © Telegram / ЧП ДАГЕСТАНА

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
