В Махачкале прохожий спас ребёнка из бурных потоков наводнения

В Махачкале очевидец спас ребёнка, которого уносило дождевым потоком. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП ДАГЕСТАНА».

По данным источника, малыш и его бабушка упали в воду на проспекте Акушинского, когда пытались перейти дорогу. Ребёнка начало стремительно уносить течением. Проходивший мимо мужчина заметил это и сразу же бросился на помощь.

Напомним, в Дагестане сильные дожди. В республике введён режим чрезвычайной ситуации. Дороги превратились в бурные реки, потоки воды сносят все на своём пути. Из-за подъема уровня воды в Сулейман-Стальском районе смыло временный мост между населёнными пунктами Касумкент и Шихикент. Объездной дороги нет, люди не могут добраться до города.