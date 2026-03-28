28 марта, 13:28

Мост смыло в Сулейман-Стальском районе Дагестана из-за аномальных дождей

Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В Сулейман-Стальском районе Дагестана критически вырос уровень воды в реке Курах-чай после обильных дождей, в результате чего бурные потоки снесли временный мост. Без связи с «большой землёй» остались 9 посёлков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В результате повышения уровня реки Курах-чай смыт временный мост между населёнными пунктами Касумкент и Шихикент, без транспортного сообщения остаются девять населённых пункта района с населением 3 688 человек. Пожарное прикрытие обеспечивается главами населённых пунктов», — говорится в тексте.

В Дагестане предупредили об ухудшении качества воды из-за подтоплений

Напомним, обильные ливни и сильный ветер прогнозируются в Дагестане в период с 27 по 29 марта. В Махачкале уже эвакуировано более 80 человек, дома которых оказались в зоне подтопления. В городе введён режим ЧС. Известно, что подтоплено около 20 домовладений.

Татьяна Миссуми
