Мост смыло в Сулейман-Стальском районе Дагестана из-за аномальных дождей

В Сулейман-Стальском районе Дагестана критически вырос уровень воды в реке Курах-чай после обильных дождей, в результате чего бурные потоки снесли временный мост. Без связи с «большой землёй» остались 9 посёлков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.