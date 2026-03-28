В Махачкале подтоплены из-за сильных дождей около 20 домов

В Махачкале подтопления коснулись примерно 20 частных домов, в регионе идут сильные ливни, что привело к подъёму уровня воды. Информацией делится пресс-служба МЧС России по Республике Дагестан.

В Махачкале подтопило частные дома. Видео © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

«В связи с выпадением обильных осадков в столице Дагестана произошло подтопление жилого сектора. На улице Заречной подтоплены около 20 частных домовладений», — уточнили в ведомстве.

Сейчас спасатели обходят дома горожан и предлагают помощь. Метами уровень воды поднялся до отметки в 1,5 метра. Жителей преупреждают, что непогода продлится как минимум ещё сутки.

Напомним, обильные ливни и сильный ветер прогнозируются в Дагестане в период с 27 по 29 марта. В Махачкале уже эвакуировано более 80 человек, дома которых оказались в зоне подтопления. В городе введён режим ЧС. Наибольшие разрушения зафиксированы на улице Заречной — там потоки воды буквально смывают машины.