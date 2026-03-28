В Махачкале ввели режим ЧС из-за мощных ливней

В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушившимися на город ливнями. Соответствующее сообщение опубликовано городской администрацией.

Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, ведётся ликвидация последствий непогоды, пострадавшим жителям окажут помощь. По прогнозам синоптиков, до 29 марта в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Напомним, в Дагестане разгул стихии привёл к масштабным подтоплениям. В Махачкале водой залило около двух десятков жилых домов. Наибольшие разрушения зафиксированы на улице Заречной — там потоки воды буквально смывают машины.