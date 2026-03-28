Дагестан накрыло мощное наводнение, без света остались 60 тысяч человек

В Дагестане бушует стихия, сильные паводки привели к масштабным подтоплениям в республике. В Махачкале вода затопила около 20 жилых домов. Особенно сложная ситуация сложилась на улице Заречная, где потоки воды буквально сносят автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Дагестан накрыло мощное наводнение. Видео © Местные соцсети

На улице Перова жителям одного из домов пришлось эвакуироваться самостоятельно — люди выбирались через окна второго этажа. Из берегов вышли реки Черкес-Озень и Тарнаирка. Без электроснабжения остались порядка 60 тысяч человек. Движение по городским улицам затруднено, машины с трудом пробиваются через воду.

Удар стихии ощутили и другие населённые пункты. В Хасавюрте размыло железнодорожный мост. Подтопления зафиксированы также в Дербенте и Дагестанских Огнях. Экстренные службы региона переведены на усиленный режим работы. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Ранее сообщалось, что в Московский регион пришла весна, и с ней — активная фаза паводков. Рекордные осадки, выпавшие зимой, в сочетании с аномально тёплой погодой привели к интенсивному таянию снега. Это внесло серьёзные коррективы в жизнь людей, особенно тех, кто проживает вблизи Оки и Москвы-реки. Всего в зоне возможного подтопления оказались 106 населённых пунктов, расположенных в 28 муниципальных округах