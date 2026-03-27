27 марта, 13:11

Более ста населённых пунктов Подмосковья оказались в зоне вероятного подтопления

Паводок в Подмосковье. Обложка © Telegram / «Луховицы. Актуально. Новости»

Паводок в Подмосковье. Обложка © Telegram / «Луховицы. Актуально. Новости»

В столичный регион пришли весенние паводки — рекордные осадки зимой обернулись аномальным теплом, из-за чего снег тает, внося коррективы в жизнь людей. Особенно это касается жителей берегов Оки и Москвы-реки. Всего в опасной зоне оказалось 106 населённых пунктов в 28 муниципальных округах.

Половодье в Подмосковье. Видео © Telegram / «Сходня», «Коломная актуальная»,

Например, в Коломне уже закрыли Голутвинский пешеходный мост, а также ограничили движение по наплавному мосту в Озёрах, Митяевском и Бобреневском. А в Химках из-за разлива реки затопило мост между Подрезково и Сходней.

В посёлке Белоомут под Луховицами временно закрыли паромную переправу через Оку из-за подъёма уровня воды. Как подчёркивали в подмосковном МЧС, в этом году паводки ожидаются выше нормы, пишет MSK1.ru.

Россиянам объяснили, как спасти себя и близких при опасных паводках

Напомним, в Подмосковье осознают масштаб стихии. По словам заслуженного спасателя России Сергея Щетинина, в регионе создана четырёхуровневая система мониторинга и за регионом следят даже из космоса.

Матвей Константинов
