20 марта, 11:02

В Подмосковье ожидают паводок выше нормы и готовят технику к подтоплениям

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В этом году уровень половодья в Московской области ожидается выше нормы — прогноз по поводу масштабов паводка довольно серьёзен, заявил заслуженный спасатель России, член региональной Общественной палаты Сергей Щетинин. По его словам, ситуацию нельзя назвать рядовой, хотя подобное в Подмосковье уже случалось несколько лет назад.

«Испытываем некую озабоченность, всячески готовимся. Проводим работу с населением, потому что подготовленный человек частично защищён», — отметил собеседник «Радио 1».

Он подчеркнул, что прогноз может как сбыться, так и не сбыться, но ориентируются всегда на научные данные — угроза подтопления существует, поэтому будут предприняты все усилия, чтобы её минимизировать. В Подмосковье сейчас создана четырёхуровневая система мониторинга, за уровнем воды следят даже из космоса.

Чем больше источников информации о количестве снега, температуре и бассейнах, тем точнее прогноз. Местами используется искусственный интеллект, но ключевую роль играет опыт специалистов, которые могут спрогнозировать ситуацию с наибольшей долей вероятности, рассказал эксперт.

Напомним, весной 2026 года минимум 16 российских регионов могут столкнуться с сильным половодьем, следует из данных Росгидрометцентра. Ещё в 20 субъектах ожидается невысокое превышение уровня талой воды. Основные риски прогнозируют в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах.

