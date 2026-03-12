От паводков до полыхающих лесов: Как аномальный апрель проверит Россию на прочность — прогноз от эколога

Если апрель в России окажется аномально тёплым, то основные экологические проблемы будут связаны не с обычными весенними неудобствами вроде комаров, а с более серьёзными последствиями. Среди них — ускоренное таяние снега, ранние паводки, повышенная активность клещей и не только. Об этом в беседе с Life.ru предупредил эколог Илья Рыбальченко.

Гидрометцентр уже опубликовал сезонный прогноз на апрель – июнь 2026 года, а в центре страны весенние процессы в марте уже стартовали раньше обычного, но риск-карта по России будет очень разной: где-то вода, где-то огонь, где-то клещи. Илья Рыбальченко Эколог

Специалист пояснил, что весеннее тепло действует как катализатор в природе. Снег тает стремительно, реки наполняются водой, земля оттаивает, а насекомые и другие существа, зависящие от температуры, пробуждаются раньше обычного. Экологическая ситуация весной похожа на оживление двора: пока царит мороз, всё замирает, но, как только тепло приходит, тут же начинают бежать ручьи, появляется грязь и под каждым листком что-то шевелится.

Главная реальная угроза ранней тёплой весны — это клещи. Их активность в России ожидается уже в третьей декаде марта, а первые случаи укусов обычно приходятся в марте-апреле, с пиком в мае-июне. Как пояснил Рыбальченко, это прямое следствие биологии: чем раньше освобождается земля от снега и создаются благоприятные условия в растительности, тем раньше начинается взаимодействие человека с клещами. Комары же появляются не просто от тепла, а в паре с водой, необходимой для их личинок. Они размножаются во временных водоёмах и на болотистых участках, достигая максимальной численности весной и в начале лета.

«Со змеями история спокойнее, чем в заголовках, но совсем отмахиваться не стоит. Массовое пробуждение гадюк начинается при среднесуточной температуре около 8–10 °C, а брачная активность возрастает при 18–20 °C, обычно к концу апреля — началу мая. Из этого можно сделать осторожный вывод: при тёплой весне единичные встречи со змеями действительно могут начаться раньше, особенно на солнечных опушках, откосах, у тёплых коммуникаций и в лесопарках, но это не главный федеральный риск и точно не змеиное нашествие», — добавил Рыбальченко.

Эколог также обратил внимание на менее очевидную, но крайне опасную угрозу для природы и садов: раннее пробуждение растительности с последующими заморозками. Тёплый апрель провоцирует раннее распускание почек, начало сокодвижения, цветение и активность насекомых. Однако внезапное похолодание, приходящее из Арктики, наносит серьёзный ущерб этим процессам и тканям растений.

Кроме того, существует угроза пожаров. В регионах, где весна сухая, а не дождливая, тёплый апрель значительно увеличивает продолжительность сезона горения сухой травы и риск ландшафтных пожаров.

Рыбальченко подчеркнул, что при оценке тёплого апреля важно не просто наслаждаться погодой, а отслеживать, как быстро природные системы пересекают критические пороги. Для водных ресурсов это означает мониторинг запасов снега, скорости его таяния, уровня рек, состояния ливневых систем и малых мостов. В контексте биологических рисков необходимо фиксировать даты первых укусов клещей, проводить обработку парков, дачных участков и троп, обеспечивать готовность лабораторий и информировать население об эндемичных районах. Что касается пожарной опасности, следует оценивать сухость прошлогодней травы, количество тепловых аномалий, вводить запреты на открытый огонь и контролировать палы. Для растений и сельского хозяйства критически важны даты распускания почек и вероятность возвратных заморозков.

«Один и тот же тёплый апрель не означает одно и то же для всей России; при большом снегозапасе он усиливает воду, при дефиците влаги — огонь, при тёплой и влажной погоде ускоряет клещей и местами комаров, а при раннем старте зелени делает больнее любой майский минус», — резюмировал эколог.

Ранее сообщалось, что москвичей в следующем месяце ожидает «мощная весна» с температурой на три-четыре градуса выше климатической нормы. Снежный покров в столице, как ожидается, исчезнет на две недели раньше обычного срока. А апрель будет аномально тёплым.