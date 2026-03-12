Владимир Путин
12 марта, 10:48

«Мощная весна»: Москвичей предупредили о погодных аномалиях в апреле

Тишковец: Снег в Москве растает на две недели раньше срока, апрель будет тёплым

Обложка © Life.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец представил прогноз на апрель 2026 года. По его данным, жителей столицы ожидает «мощная весна» с температурой на три-четыре градуса выше климатической нормы.

«В следующем месяце наступит мощная весна. Температура будет превышать норму на 3-4 градуса», — сообщил синоптик.

Тишковец также спрогнозировал, что снежный покров в Москве исчезнет на две недели раньше обычного срока. К концу марта сугробы сократятся с нынешних 44 сантиметров до 1-6 сантиметров, а с приходом апреля снег растает полностью.

Дарья Денисова
