Перекопать всё и пожалеть: Дачникам объяснили, как не «убить» урожай мартовским энтузиазмом

Март — один из самых важных месяцев для подготовки дачи к новому сезону. От того, как проведены первые весенние работы, во многом зависит будущий урожай. Об этом рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, многие садоводы ежегодно совершают одни и те же ошибки, из-за которых страдают растения и снижается урожайность. Чаплин отметил, что начинать подготовку участка нужно, ориентируясь не на календарь, а на состояние почвы. Выезжать на дачу стоит тогда, когда земля немного подсохнет и по ней можно ходить, не увязая в грязи.

Некоторые дачники в марте спешат перекопать грядки, но это грубая ошибка — мокрая земля от этого только уплотняется и потом на ней образуется корка. Теперь о том, что обязательно нужно сделать в марте. Первое и самое важное — санитарная обрезка деревьев и кустарников. Пока не набухли почки и не началось сокодвижение, мы должны удалить все сухие, поломанные снегом и больные ветки. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

Ещё один важный этап — обработка сада от вредителей. Пока почки не распустились, деревья и кусты рекомендуется опрыскивать препаратами на основе меди. Также, по словам депутата, многие дачники ошибочно откладывают побелку стволов до майских праздников. На самом деле её нужно проводить именно в марте, когда яркое солнце и ночные морозы могут вызвать повреждение коры.

Кроме того, в начале весны стоит подготовить теплицу: вымыть её, обработать от грибка и при возможности засыпать внутрь снег, чтобы почва напиталась талой влагой.

«Март — горячая пора для рассады. В этом месяце мы сеем перцы, баклажаны, среднеспелые и поздние томаты, лук-порей, сельдерей, а также капусту и однолетние цветы. Здесь важно не опоздать, но и не поторопиться: слишком ранний посев приведёт к тому, что рассада вытянется и перерастёт до высадки в грунт», — сказал Чаплин.

Чаплин добавил, что дачникам важно не забывать о подготовке инструментов, обработке повреждений на деревьях и правильном отводе талой воды с участка. По его словам, своевременная работа в марте помогает встретить основной сезон в полной готовности.

Life.ru писал, что раньше по погоде в марте и поведению природы судили о предстоящем сезоне и урожае. Например, частые туманы в марте предвещают дождливое лето, а сухой и солнечный месяц — богатый урожай.