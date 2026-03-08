Народные приметы для садоводов: Что нельзя делать на даче в марте

Март в народном календаре считался ключевым «летоуказателем». По его погоде и поведению природы судили о предстоящем сезоне и урожае. Например, частые туманы в марте предвещают дождливое лето, а сухой и солнечный месяц — богатый урожай. Длинные сосульки сулят затяжную весну, короткие и толстые — скорое тепло.

Особое внимание уделяли птицам и животным. Ранний прилёт грачей и скворцов — к тёплой весне, а если зайцы долго не меняют шубку — холода затянутся. По деревьям тоже сверялись: интенсивное сокодвижение у берёз — к тёплому, но дождливому лету, а раннее цветение ольхи — к мокрому сезону.

В марте запрещалось давать в долг соль, хлеб и деньги — считалось, что это к бедности. Нельзя было ссориться, оставлять посуду пустой и, главное, обижать птиц — вестников весны, — чтобы не навлечь беду, сообщает URA.ru.