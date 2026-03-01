C марта дачникам грозит приличный штраф за один вид клёна на участке

С 1 марта вступают в силу штрафы за распространение американского (ясенистого) клёна — некогда экзотического, а сегодня инвазивного вида, угрожающего традиционным российским растениям. Дачникам следует срочно избавиться от незваного гостя, если он растёт на участке. Россельхоз включил его в список растений, «способных нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам», наравне с широко известным борщевиком Сосновского.

Бездействие относительно «американца» грозит физическим лицам штрафом до 50 тысяч рублей, а юридическим — до 700 тысяч. А если собственник не делает вообще ничего для борьбы с инвазивным видом, возможно даже изъятие участка. По словам заслуженного эколога России Евгения Шварца, ясенистый клён быстро распространяется благодаря живучим семенам.

«Он забивает аборигенные растения и не даёт без дополнительных ресурсов восстанавливаться естественной растительности», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Биолог рассказывал Life.ru, что «американец» появился в России во времена Петра Великого. Изначально клён завезли для высадки в ботанических садах, и уже позднее зкзотическое дерево стало захватывать чужую землю. Его распространение угрожает нашим традиционным видам — берёзе, дубу, осине, тополю.